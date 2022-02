Avvincente escursione immersi nei boschi innevati dell'altopiano, pronti a mettere le ciaspole e a lasciarvi avvolgere dall'atmosfera incantata della montagna? La guida condurrà alla scoperta di percorsi inediti, lontani dalla folla. Anche qui non mancherà la storia: il forte è stato teatro degli importanti eventi bellici legati alla I guerra mondiale. Si entrerà nel forte, visitandone la maestosità in una cornice suggestiva. Lungo il percorso ci si fermera ad osservare le tracce degli animali selvatici, per imparare a capirle e a distinguerle!

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 08:30 ALLE 15:00

Ciaspolata a Forte Campolongo sulla via meno battuta

COME PRENOTARE:

- fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida: Enrico Caciolo

Appuntamento: Piscina Comunale di Canove di Roana, ore 08,30

Dislivello: 400m

Lunghezza: 8 km

Pasti: pranzo al sacco (non incluso)

Costo: 15 € escursione+ 5 € (accesso area rifugio)

Note: La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare:

pranzo al sacco, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.