Ciaspolando al chiaro di luna con cena in rifugio

Lo Sci Club Tonezza propone l'attività "Graspolando al chiaro di luna", un'escursione notturna con le racchette da neve in località Altipiano di Tonezza del Cimone o Fiorentini.

Graspolando al chiaro di luna sabato 14 gennaio 2023

La partenza è da Via Roma alle ore 17.30.

Seguirà una cena in rifugio.

Le graspolade in programma si effettuano con un minimo di 20 persone iscritte.

La prenotazione è obbligatoria, presso negozio "Da Paolo" (tel. 0445 749013) o al numero 342 5638923.

Il costo totale per l'uscita è di € 40,00 a persona e comprende:

- Guida alpina

- Accompagnatori

- Noleggio graspole (racchette da neve)

- Cena presso il rifugio o ristorante

- Durante il percorso vin brulè o the