Ciaspolada a Sasso di Asiago e spettacolo pirotecnico

Sabato 30 dicembre dalle ore 17.30 presso Sasso di Asiago

La Pro Loco Sasso organizza una ciaspolada per i sentieri del paese. Un percorso di circa 6 km immerso completamente nella natura dell’Altopiano.

Programma:

Ore 17:30 ritrovo in piazza Sasso di Asiago;

Ore 18:00 circa partenza della ciaspolada;

Ore 20:00 circa arrivo della ciaspolada in piazza e a seguire cioccolata calda e vin brulè per tutti

Ore 20:30 spettacolo pirotecnico.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al seguente numero (anche via WhatsApp): 345 69 70 829 (Mirko)