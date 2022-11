Ci vuole orecchio: Elio canta e recita Enzo Jannacci

Enzo Jannacci, il “poetastro”, come amava definirsi, e? stato il cantautore più eccentrico della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. Il suo sguardo, poetico e bizzarro, e? riuscito a spiazzar e a stupire: popolare e anticonformista contemporaneamente. Chi se non Elio poteva rivisitare, reinterpretare e “ricantare” questo Buster Keaton della canzone?

Sul palco, in una coloratissima scenografia, Elio e i suoi musicisti formano una bizzarra carovana sonora che accompagna lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica, alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti di Umberto Eco, Dario Fo, Francesco Piccolo, Marco Presta e Michele Serra. Uno spettacolo giocoso e profondo perché «chi non ride non e? una persona seria».



Elio e la sua Band sono in scena il 10/11/2022 al Teatro Comunale di Lonigo.