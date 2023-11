Chocomoments Marostica: La Festa del Cioccolato Artigianale

Indirizzo non disponibile

Chocomoments a Marostica dal 17 al 19 novembre 2023 è una festa dedicata all'arte e alla passione per il cioccolato artigianale. Gli stand saranno aperti dal mattino fino alla sera, offrendo una gamma esquisita di praline, tavolette di diverse varietà, creme spalmabili, liquori e abbinamenti innovativi con frutta fresca, tutti realizzati dai maestri cioccolatieri.

La Fabbrica del Cioccolato sarà al centro dell'evento, mettendo in mostra la vastità della sua produzione che comprende praline assortite, tartufi, tavolette di cioccolato fondente extra, fondente al 70%, fondente al caffè, al peperoncino, all’assenzio, e tavolette al latte arricchite con zenzero, cannella, e altri aromi inaspettati. Una curata selezione di liquori cremosi completerà l'esperienza degustativa. Ma Chocomoments non è solo assaggi: si tratta di un'esperienza che coinvolge, con laboratori, lezioni e cooking show che trasformano il fine settimana in un vero e proprio viaggio attraverso la cultura del cioccolato artigianale.

Programma