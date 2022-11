Chocomoments: festa del cioccolato artigianale a Marostica

Indirizzo non disponibile

Appuntamento con la I edizione di Chocomoments Marostica - festa del cioccolato artigianale, in programma nel weekend del 11/12/13 novembre 2022 in Piazza Castello, stand sempre aperti dalle 10 alle 20.

La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette di cioccolato al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e tantissime altre golose tentazioni ad opera dei maestri cioccolatieri.

La Fabbrica del Cioccolato presenta una produzione davvero ampia: praline assortite e tartufi al cioccolato; tavolette di cioccolato nelle varietà fondente extra al 100%, fondente al 70%, fondente al caffè, al peperoncino, all’assenzio; tavolette al latte con zenzero, cannella, viola, mandorla e creme di cacao spalmabili proposte in diversi gusti. Non manca una selezione di liquori cremosi ai gusti pesca, cioccolato e nocciola, mirtillo, cioccolato e peperoncino e caffè. La cosa più curiosa però è la formula scelta, oltre al classico laboratorio: quella di una fabbrica di cioccolato itinerante nata con il proposito di far conoscere la cultura e le proprietà del cioccolato artigianale attraverso laboratori, lezioni, cooking show ed eventi.

Un evento organizzato da Chocomoments e con il Patrocinio del Comune di Marostica.