Upside Fest la cultura underground: il leader dei Prozac+, incontri e laboratori

Nella splendida cornice del "Castello" (ex torre campanaria) di Chiuppano si svolge un festival che propone musica dal vivo, presentazione di libri e incontri con gli autori, arte e esposizioni. Upside Fest è un festival antifascista indipendente e autofinanziato (no sponsor), organizzato da un gruppo di ragazzi che si ritrovano nel voler promuovere la cultura underground alternativa.

Per la terza edizione, quest'anno, hanno scelto di proporre 4 appuntamenti ognuno con una tematica e hanno invitato ospiti di fama nazionale e internazionale. Tutte le serate iniziano con l'aperitivo musicale alle 18 e si concludono a mezzanotte.

Sabato 8 agosto ospiti Gian Maria Accusani, leader e chitarra dei Prozac+ e poi dei Sick Tamburo, che si racconta e racconta la storia del movimento punk di Pordenone, the Great Complotto, in uno storytelling intermezzato dall'esecuzione di alcune canzoni delle sue band.

Avremo inoltre il piacere di assistere alla presentazione di STORMI, rivista di giornalismo a fumetti e "Lost Identity" esposizione personale dell'artista trevigiano Nicola Stradiotto.

Tutto questo introdotto dal laboratorio di serigrafia manuale condotto da La Scatola Nera.

Domenica 9 agosto, comincerà con il laboratorio di scrittura creativa, istintiva, collettiva, cit up, a cura dello scrittore vicentino Massimo Fagarazzi, verranno poi letti e musicati dei componimenti di Cece Bonzo, musicista thienese scomparso prematuramente 5 anni fa e figura di riferimento per la musica underground locale. Seguirà la presentazione del libro "Post Burger" di Fabio Pigato e si concluderà in bellezza con il live di Giorgio Canali, già chitarrista di CCCP e C.S.I.

La cultura underground è un'attitudine che si pone in antitesi alla cultura di massa ed esalta la creatività. In questo seminario parleremo del cut-up di Burroughs, di fanzine, di "Costretti a sanguinare" di Marco Philopat, di autoproduzione e di tante altre cose. Con un sacco di esercizi pratici!

L'appuntamento è per domenica 9 agosto presso l'Osteria al Castello di Chiuppano, dalle 16 alle 19.

Il costo per partecipare al seminario è di 20 euro.