Questa è una storia di lavoro e salute, di sostanze invisibili e acque inquinate, di paesaggi contaminati e vite compromesse. La voce dei lavoratori della Miteni, una fabbrica di prodotti chimici, di un medico, di attivisti ci porteranno attraverso un viaggio sonoro in Veneto, regione che a partire dagli anni ’60, ha conosciuto uno sviluppo economico fulminante. Questo territorio si arricchisce, ma a costi altissimi per l’ambiente e spesso per la salute. È in questi anni che nasce la RiMar, Ricerche Marzotto, che a fine anni ’80 verrà venduta a Mistubishi e Enichem diventando così, Miteni: una fabbrica in cui si producevano i derivati del fluoro, gli Pfas, “molecole indistruttibili”. Nel tempo si è scoperto che causavano danni, anche gravi alla salute. I lavoratori della Miteni sono risultati essere i più contaminati al mondo. Ad aggravare questa situazione è stata la contaminazione di Pfas delle falde acquifere e quindi dell’acqua dei comuni a valle della fabbrica. Una crisi di proporzioni enormi che ha danneggiato l’ambiente. Si pone così una domanda fondamentale: lavoro a tutti i costi? Anche a discapito dei danni ambientali e alla salute?

Chiara D’Ambros presenta il podcast sui lavoratori della Miteni e l’inquinamento da Pfas.

Chiara D’Ambros è regista e videomaker per Rai Radio. Laureata in Scienze della comunicazione, nel 2009 ha completato il dottorato di ricerca in sociobiologia dei processi interculturali e comunicativi nella sfera pubblica. Attualmente si occupa di analisi, sviluppo e restituzione di contenuti in forma audiovisiva per diverse piattaforme on e off line. Ha collaborato in diversi programmi dell’emittente radiofonica nazionale: Radio3 Suite, Passioni, Tre Soldi, Ad Alta Voce, Colpo di Sole e 2Night Canicola, Report.

