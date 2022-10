Sabato 05 novembre ritorna in Centro a Vicenza l’appuntamento dedicato agli appassionati della "ricerca tra i banchi".

Passeggiando tra Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro troverete tante proposte per un mercatino insolito che offrirà una grande varietà: dalle creazioni artigianali uniche, ad oggetti nati dal riciclo creativo, passando per qualche accessorio vintage e molto altro!

Un’ottima occasione per fare una passeggiata frizzante alla ricerca di qualche curiosità, in un tratto di strada che non delude mai le aspettative.



SABATO 05 NOVEMBRE 2022 “CHI CERCA TROVA - il mercatino delle curiosità”