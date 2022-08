SABATO 03 SETTEMBRE 2022 RITORNA “CHI CERCA TROVA”

il mercatino delle curiosità



Sabato 03 settembre ritorna in Centro a Vicenza l’appuntamento dedicato agli appassionati della "ricerca tra i banchi".

Passeggiando tra Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro troverete tante proposte per un mercatino insolito che offrirà una grande varietà: dalle creazioni artigianali uniche, ad oggetti nati dal riciclo creativo, passando per qualche accessorio vintage e molto altro!

Non perdete l’occasione di una passeggiata frizzante in un tratto di strada che non delude mai le aspettative.

Luogo di svolgimento: Corso Fogazzaro sud e Piazza San Lorenzo