I Chemical Brothers live sabato all'Ama Festival a Romano d'Ezzelino

Un appuntamento da segnare sul calendario: l’8 luglio 2023 i The Chemical Brothers, in uno dei loro leggendari live set nella cornice del parco di Villa Ca' Cornaro a Romano d'Ezzelino. Prima di loro, saliranno sul palco i torinesi Motel Connection e i Bloody Beetroots.

Dopo il successo di “Born In The Echoes”, nominato ai Grammy del 2015 e rimasto parecchio tempo in cima alla classifica inglese, The Chemical Brothers pubblicano “No Geography”, il loro nono album in studio che non delude di certo le aspettative dei fan. Il primo singolo “Free Yourself” rappresenta esattamente la nuova dimensione live del leggendario duo inglese.

The Chemical Brothers sono conosciuti per il loro stile musicale che unisce influenze hip hop, rock, techno e sonorità psichedeliche; inoltre sono famosi per i loro concerti di grande suggestione.

Anche quest’estate gli amanti della musica avranno di che divertirsi con la confermatissima ottava edizione di AMA Music Festival, che si terrà nella suggestiva cornice del Parco di Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino. Non una semplice rassegna canora ma un vero e proprio festival, in cui musica, arti performative e percorsi culturali si intrecciano con l’obiettivo di dar vita ad una manifestazione che si sta sempre più affermando come punto di riferimento per il territorio ed il turismo locale.

Riconosciuto tra i maggiori e importanti eventi ecosostenibili d’Italia, AMA Music Festival continua un percorso artistico volto a proporre solo i migliori artisti italiani e internazionali del momento, in attesa della scaletta definitiva, dal 23 al 27 agosto, AMA Music Festival vedrà la partecipazione di Cypress Hill, Salmo e Megadeth.