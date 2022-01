Cesuna: ciaspolata panoramica

Ciaspolata guidata naturalistico- culturale tra sentieri poco frequentati che attraversano boschi e pascoli incantati a caccia di tracce. Un suggestivo percorso porta alla scoperta di boschi incantati di abete rosso e bianco. Tra questi sentieri poco frequentati potremo respirare l’aria più pura ed ammirare spazi sconfinati con panorami inediti e suggestivi sulla conca centrale e la Pianura Padana.

Sono luoghi incantati dove d’inverno le vacche cedono il proprio regno al mondo del Selvatico: tracce di lepri, scoiattoli, ma anche di lupi e caprioli ci raccontano la storia della vita segreta degli animali e di come questi passano la stagione invernale.

Scopriamo assieme la loro presenza, prendendoci il tempo per fermarci ad osservare e curiosare per conoscere questo territorio di

Domenica 9 gennaio 2022 dalle 9.30 alle 13.00.

META: i boschi e zone panoramiche dell’Altopiano dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 350 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.

COSTO: 5€ a persona, materiali compresi.

Evento organizzato in collaborazione con la pro loco di Cesuna.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle 9.30 al Parcheggio di Cesuna accanto al Pala Ciclamino: Via Vecchia Stazione, 9, Cesuna

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.