Al Grifone di Bassano arriva Cheffa Dog, due giorni di eventi dedicati agli animali con ospite speciale Sonia Orlandi

Due giornate dedicate agli amici a quattro zampe, con incontri, eventi, esibizioni e tutto ciò che un appassionato può desiderare per imparare qualcosa di nuovo e divertirsi, anche in compagnia del proprio cane. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Il Centro Commerciale Il Grifone a Bassano del Grappa apre le porte agli amici animali con la quarta edizione dell’evento I LOVE MY PET.

Il Centro Commerciale Il Grifone ospiterà alcune associazioni del territorio, che offriranno la possibilità di confrontarsi con esperti su molte tematiche di interesse, dalla nutrizione all’addestramento. Saranno presenti anche esibizioni cinofile, un “beauty corner” e uno spazio dove sarà possibile scattare una foto e stamparla gratuitamente.

Protagonisti saranno ovviamente anche i bambini, che dalle 16 alle 18 di sabato, potranno partecipare a laboratori dedicati per imparare a realizzare gustosi biscotti per i loro piccoli amici.

Ospite speciale della giornata sarà la seguitissima chef per cani Sonia Orlandi, nota come Cheffa Dog, che terrà uno “show cooking” dedicato alle ricette per animali a base di frutta e ingredienti genuini. Cheffa Dog ha creato il sito ricettedacani.it, un punto di riferimento per tutti gli appassionati che vogliono far stare bene i loro amici a quattro zampe, a partire dalla ciotola.

A partire dalle ore 16:30 di domenica, infine, ci sarà un momento di festa da condividere: la sfilata cani e padroni, aperta a tutti, con la premiazione dei testimonial ufficiali dell’evento.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.ilgrifoneshoppingcenter. com.