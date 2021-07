Il Centro Commerciale Emisfero Zanè ti regala metà del tuo shopping

Stesso shopping a metà prezzo? Sembra un sogno, ma è la realtà del Centro Commerciale Emisfero Zanè, dove si svolge un’imperdibile iniziativa dedicata a tutti i visitatori.

Sabato 24 e domenica 25 luglio, in Galleria sarà possibile approfittare di una grande promozione che regalerà metà dello shopping a chiunque acquisti un carnet di buoni spesa da 20 euro, in vendita, per l’occasione, a soli 10 euro. L’importo sarà spendibile nei negozi del Centro – inclusi i punti ristorazione – e nell’Ipermercato.

L’iniziativa sarà ripetuta ogni mese. Per non perdere i prossimi vantaggiosi weekend, è possibile consultare il calendario sul sito centroemisferozane.it o presso l’area dedicata al Centro Commerciale Emisfero, in via Alessandro Manzoni 124, a Zanè.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...