Centomila gavette di ghiaccio: monologo per coro e voce giovedì a Palazzo Cordellina

Un teatro d’eccezione per uno spettacolo d’eccezione. Palazzo Cordellina, sede istituzionale della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, e cornice in questi giorni di una speciale mostra sull’Alpino Giulio Bedeschi, giovedì sera 9 maggio, alle ore 20.45 apre il suo giardino a un appuntamento che promette grandi emozioni.

Centomila gavette di ghiaccio è un monologo teatrale, voluto e reso possibile da Manuela Bedeschi, nipote di Giulio, fedelmente tratto dall’omonimo, celebre romanzo dello zio, reduce dai fronti di Grecia, Albania e Russia e unico ad aver fatto parlare i reduci come lui, che “hanno vissuto il terrore della verità” perché nulla era permesso svelare.

Lo spettacolo, di e con Andrea Brugnera, alterna brani del libro e canti del coro alpino di Novale (Sezione Ana Valdagno).

Le vicende vissute dal corpo degli alpini e ricostruite da Bedeschi, celato dietro la figura dell'ufficiale medico Italo Serri, vanno dall'occupazione dell'Albania e dalle battaglie in Grecia fino alla spedizione dell'ARMIR nel Caucaso, nel tentativo di sfondare la linea del Don, strenuamente difesa da mezzi corazzati russi contro i quali le truppe italiane, poco e male armate e che si muovono a piedi e con i muli, non hanno possibilità di vittoria. I battaglioni si inoltrano nella steppa innevata, lasciandosi inghiottire da un mare di nebbia e gelo da cui pochissimi faranno ritorno.