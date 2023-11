“Cento Domeniche”, Antonio Albanese in sala con il vescovo Brugnotto per il nuovo film sul crac delle banche venete

“Quando la cultura riesce a raccontare la vita, anche nei suoi aspetti più drammatici, allora è possibile anche ricomprendere profondamente le vicende che attraversiamo come umanità ferita. Mi sembra questo il caso di “Cento Domeniche”, l’ultimo film di Antonio Albanese, che narra una vicenda simile a quelle di tante persone del territorio vicentino. Per chi crede, tra l’altro, anche le diverse espressioni culturali possono diventare luoghi di annuncio del Vangelo, oltre che di umana vicinanza”.

Il vescovo Giuliano Brugnotto ha commentato con queste parole l’annuncio delle proiezioni gratuite del film “Cento Domeniche”, realizzato dalle produzioni Palomar e Leo, che verranno proposte a Vicenza alla presenza di Antonio Albanese sabato 25 novembre in due sale cinematografiche, grazie alla sinergia tra la Vision Distribution, la Diocesi di Vicenza, “Noi che credevamo Associazione medio-piccoli risparmiatori” e “Associazione Nazionale Azionisti Banca Popolare di Vicenza”.

Il film racconta la storia di Antonio che, volendo contribuire alle spese per il matrimonio dell’unica amatissima figlia, scoprirà che la banca di cui è da sempre cliente nasconde qualcosa di strano.

Vicenza è stata scelta per queste proiezioni perché il film è liberamente ispirato anche alle vicende che hanno toccato il territorio Veneto, oltre che nazionale.

La proiezione principale, alla quale parteciperanno il Vescovo di Vicenza ed il regista Albanese, sarà sabato 25 novembre alle 10.30 al Cinema Patronato Leone XIII, in Contrà Vittorio Veneto 1 a Vicenza, con un totale di 400 posti a disposizione dei prenotati. Al termine di questa proiezione seguirà un incontro moderato da Gian Antonio Stella, durante il quale Antonio Albanese ascolterà e dialogherà con il pubblico presente in sala.

Per quanti non troveranno posto al Cinema Patronato Leone XIII, è previsto uno spettacolo alle 10.00 al Cinema Uci Luxe Palladio Vicenza, in Strada Padana verso Padova 60, con un totale di 500 posti a disposizione. Antonio Albanese passerà a salutare il pubblico in sala al Palladio prima della proiezione.

Tutte le prenotazioni vanno effettuate al link https://noichecredevamo.com/centodomeniche/

“Finalmente un attore che porta al grande pubblico una vicenda difficile da spiegare a parole: quella dei risparmiatori truffati”, commenta Luigi Ugone, presidente e rappresentante legale di “Noi che credevamo”. “E’ un film che noi, in Veneto, viviamo da oltre 8 anni. Per fortuna nella nostra vicenda abbiamo avuto una rivincita e dei rimborsi decisivi per riportare a casa quella dignità che ci era stata tolta addossandoci colpe che evidentemente non avevamo”, conclude Ugone.

Anche Renato Bertelle, presidente dell’ “Associazione Nazionale Azionisti Banca Popolare di Vicenza”, esprime soddisfazione per l’iniziativa: "Con questo film Albanese ha voluto non solo raccontare, ma anche partecipare alla straziante vicenda delle Banche Popolari, che hanno rovinato l’esistenza di decine di migliaia di famiglie, distruggendone i risparmi dell’intera vita: mai vacanze, mai viaggi, mai ristorante per sé e per i propri figli. Molte di queste persone rivedranno nelle immagini la propria storia e rivivranno gli angoscianti momenti in cui si resero conto di essere stati depredati dei propri risparmi da coloro che avevano carpito coscientemente la loro fiducia".

Per altre informazioni sulle proiezioni del film, è possibile scrivere a info@noichecredevamo.com