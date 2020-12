Cenone di San Silvestro 2021 da asporto

Atmosfera unica e speciale per un Capodanno perfetto. Cenone di San Silvestro 2021

Festeggia con un menù di eccellenza comodamente a casa tua, senza rinunciare al gusto dei piatti del ristorante.

Goditi l'affetto dei tuoi cari, dedica loro il tuo tempo e inizia l'anno nel migliore dei modi.

Ristorante Biasio Monteberico

Viale X Giugno, 172, 36100 Vicenza Telefono : +39 0444 323363

Menù

Ristorante Biasio Monteberico

Ristorante Da Biasio, fantastica terrazza con una splendida vista sulla città

Gestione giovane, competente e appassionata per un locale piacevole, con camino per l'inverno.

Il Ristorante Da Biasio si trova in viale Giugno ed è particolarmente noto ai vicentini per la fantastica terrazza con vista mozzafiato sulla città. La cucina è molto curata, a partire dal pane e dai grissini fatti in casa, passando per l'ottimo pesce fresco, per finire con i deliziosi dolci. Il servizio è attento e sapiente e asseconda il cliente mostrando grande disponibilità. Ottima la carta dei vini.

Viale X Giugno, 172, Vicenza Telefono : +39 0444 323363