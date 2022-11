'Cenerentola': il celebre balletto apre la stagione, tutto il programma di danza al TCVI

Sarà un celebre titolo ad inaugurare la nuova stagione di danza del Teatro Comunale di Vicenza, sabato 19 novembre alle 20.45,“Cenerentola”, coreografia e regia di Ji?í Bubení?ek, presentato dal Nuovo Balletto di Toscana, uno spettacolo in prima regionale dedicato alla memoria del marchese Giuseppe Roi e sostenuto dalla Fondazione che porta il suo nome.

La nuova stagione di danza del Teatro Comunale di Vicenza, la XXVI edizione di Vicenza Danza, realizzata con la consulenza artistica di Loredana Bernardi, prevede 8 appuntamenti in Sala Grande (con il recupero della Parsons Dance, programmata in tempo di pandemia), con ben 4 spettacoli in prima nazionale, mentre la sezione più vocata alla sperimentazione, i Luoghi del Contemporaneo Danza, a cura di Alessandro Bevilacqua, prevede 4 appuntamenti al Ridotto e in altre sale. L’inizio è per sabato 19 novembre alle 20.45, con un’eccellenza della danza italiana, il Nuovo Balletto di Toscana e la recente “Cenerentola”, uno spettacolo in prima regionale dedicato alla memoria del marchese Giuseppe Roi; l’eroina viene interpretata in versione contemporanea, partendo dalla fiaba dei Fratelli Grimm, con suggestioni oniriche dai giovani e talentuosi danzatori del vivaio di Cristina Bozzolini, in uno spettacolo fascinoso dal sapore quasi felliniano, sulle note classiche di Sergej Prokof’ev, una Cenerentola firmata, come coreografia e regia da Ji?í Bubení?ek, a lungo danzatore dell’Hamburg Ballet diretto da John Neumeier.

Per gli spettacoli, sabato 3 dicembre si inizia con le compagnie internazionali e sarà la volta dell’americana Parsons Dance Company con l’atletismo vitale dei suoi ballerini che trasmettono gioia di vivere e il desiderio di movimento e divertimento per tutti; la tappa al Tcvi dello spettacolo che porta il loro nome, sarà la prima data veneta del tanto atteso nuovo tour italiano. Sabato 25 febbraio ci sarà in scena per la prima volta a Vicenza, lo Spellbound Contemporary Ballet con un lavoro costruito su una traccia musicale molto celebre (tratto che contraddistingue le produzioni del gruppo) e realizzato in collaborazione con la Fondazione Tcvi: “L’Arte della fuga”, in prima nazionale, coreografia di Mauro Astolfi, coreografo residente e anima della compagnia romana, un lavoro in cui, attraverso la gestualità della danza, il capolavoro di Bach riesce a parlare dell’indefinito e dell’incompiuto come modalità generatrici di senso nella vita contemporanea.

Una prima assoluta in Italia sarà quella del Collectif Fair-e con i ritmi ispirati alla street dance e alla house music interpretati dalle danzatrici francesi e magrebine in “Queen Blood”, un mix di hip hop, danze afro e di eclettici virtuosismi, su coreografia di Ousmane Sy, figura di spicco dell’hip hop e dell’house dance prematuramente scomparso, uno spettacolo in prima assoluta nazionale in programma domenica 12 marzo.

Ancora una novità internazionale per sabato 18 marzo, con l’acclamatissima compagnia belga di teatro danza Peeping Tom, fondata da Gabriela Carrizo e Franck Chartier, tra le più visionarie e all’avanguardia a livello mondiale, al Tcvi con “Diptych: the missing door and the lost room”, un lavoro costruito su visioni surreali, un affresco sospeso tra desideri inconsci e utopie, per trasportare il pubblico in un’atmosfera noir al limite dell’horror.

Ancora in marzo, venerdì 31, saranno i danzatori del Balletto dell’Opera di Bucarest (anziché il corpo di ballo bulgaro inizialmente annunciato), a portare in scena il classico della tradizione con l’eterea e sempiterna “Giselle”, mentre torna a Vicenza dopo il successo dell’esordio italiano della scorsa stagione, la raffinata compagine lituana di Anzelika Cholina, con la sua danza di ispirazione narrativa e il nuovissimo lavoro “La Dama di Picche”, in programma in prima nazionale venerdì 14 aprile, un balletto ispirato all’omonimo racconto di Puskin, in cui trionfano la teatralità del gesto coreografico e l’eleganza dei suoi interpreti.

A chiudere la programmazione in Sala Grande, giovedì 4 maggio sarà la gioia di vivere dei Chicos Mambo, danzatori en travesti, con il loro nuovo spettacolo “CAR/MEN” in prima nazionale, un’inedita versione del personaggio, una Carmen 2.0 con cui gli artisti catalani si ripresentano sul palcoscenico del Comunale, dopo il grande successo del 2018.

Biglietti e abbonamenti per la stagione di danza sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di VIcenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, obbligatorio l’appuntamento; oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.