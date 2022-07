Cena sul Ponte di Bassano, ecco il menu e come partecipare

Torna la Cena sul Ponte di Bassano e per l'occasione il Ponte Vecchio si trasformerà in uno scenografico ristorante all'aperto. Appuntamento per giovedì 21 alle ore 20.00. Aperitivo sul terrazzo panoramico di Palazzo Sturm con degustazione delle eccellenze del Monte Grappa con sottofondo musicale dal vivo, a seguire la cena sul Ponte Vecchio in una magica atmosfera si gusteranno prelibatezze preparate dai Ristoranti Bassano.

Il Gruppo Ristoratori Bassanesi della Confcommercio organizza anche quest’anno il Gran Galà sul Ponte Vecchio, nato per festeggiare il compleanno della città di Bassano del Grappa, la serata, e comunemente chiamato Cena sul ponte.

Menù

Ore 20.00 aperitivo e antipasto sulla bellissima terrazza di Palazzo Sturm con degustazione di prodotti tipici del grappa accompagnati dall'aperitivo Nardini e dalla bollicina di casa Col Dovigo.

Poi si passerà a prendere posto direttamente sul ponte dove verrà servito un risotto con i piselli del grappa e il morlacco e un raviolo alle erbette del grappa.

Come secondo piatto verrà proposto uno spiedo della tradizione accompagnato da un tortino di patata di rotzo alle erbette di montagna

Dolce: Mousse di cioccolato Ruby con ciliegie di Marostica e gelato di capra alla grappa Stravecchio Nardini.

Termina la serata un buon Caffè Marosticana e grappe e amari della ditta Bortolo Nardini.

Il “Ponte Vecchio” sarà allestito e adornato per ospitare una elegante cena di gala con il Menu curato ad hoc per l’occasione dalle sapienti mani degli chef del Gruppo Ristoratori Bassanesi, guidati dal presidente Sergio Dussin, di cui fanno parte i ristoranti: Al Camin, al Castello Superiore, Al Pioppeto, Al Ponte ,Al Sole, Alla Corte, Antica Trattoria All’Alpino, Bauto, Belvedere, Dalla Mena, Il Tinello, La Rosina, Locanda Casanova, Melograno, Ottone, Ristorante San Bassiano, Trattoria Alla Stazione, Trattoria Da Paeto, Trevisani, Villa Ca’ Sette, Villa Razzolini Loredan.

Costo della serata 90€

I POSTI SONO LIMITATI

Per info e prenotazioni contattare Marco Bertollo al 388 7897717 in orari d'ufficio.