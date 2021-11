Cena speciale a Valdagno con 4 eccellenze del gusto

C'erano una volta due chef, un pasticcere e un'alchimista, eccellenze del gusto valdagnese che decisero di lavorare spalla a spalla per la solidarietà.

Potrebbe essere questo l'incipit del racconto di "Ensemble", evento programmato per il prossimo 16 dicembre 2021, alle 20.00 alla Trattoria Feri di Valdagno.

Tutto nasce dalla voglia di aiutare una delle realtà del terzo settore cittadino tra le più attive, la Cooperativa Sociale Primula. Da qui l'idea di proporre una cena solidale, ma con qualcosa di diverso: una sinergia di esperienze, un insieme di storie legate al mondo del gusto, ognuna con le proprie peculiarità.

Nasce così, dallo spunto di Umberto Feri, titolare della Trattoria Feri di Valdagno, che riunirà al proprio fianco il collega chef Filippo Rossato, alla guida della cucina della Trattoria Chiesetta del Muccion, il pasticcere Enrico Dall'Alba erede della pasticceria di famiglia e Daniela Carlotto, che conduce la centenaria Carlotto Liquori.

"Valdagno è famosa per il grande fermento che vive da sempre nel mondo del sociale - spiega l'ideatore, Umberto Feri - ma si tratta di un settore assai delicato che combatte sempre contro tagli e risorse economiche limitate. Ho lanciato l'invito a Filippo, Enrico e Daniela e sono molto felice che abbiano accettato con convinzione. La proposta di menu sarà molto curata, partendo da un antipasto con uovo pochè, spuma di topinambur, riduzione di China di Carlotto e chips di patate viola. Proseguiremo con degli spaghettoni di carruba mantecati all'uovo e agrumi con aria di Certosa Carlotto, per passare poi ad un secondo piatto a base di guancetta di vitello brasata, purè allo Zabaione Carlotto e croccante di patate. Chiuderemo in bellezza con una zuppa inglese rivisitata al Fior d'Agno e Mandorla Amara Carlotto. L'intera cena sarà infine accompagnata da una selezione di vini abbinati."

"Solo due anni fa, in occasione del nostro primo centenario di attività - spiega Daniela Carlotto - abbiamo lanciato le Contaminazioni, creando esperienze di gusto legate ai nostri liquori. Il progetto ha visto l'adesione entusiasta di tantissime attività del mondo della ristorazione e non. Sono felice che anche quell'iniziativa abbia ispirato la serata che stiamo organizzando e spero che in molti accoglieranno l'invito a mangiar bene, stare in compagnia e fare del bene."

Quattro eccellenze del gusto valdagnese unite per la solidarietà, una cena a favore della Cooperativa Primula il prossimo 16 dicembre.

Il costo della cena è fissato a 60,00 euro, con prenotazione al numero 0445 431259.