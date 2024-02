Cena di San Valentino ai Castelli Giulietta e Romeo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Immergiti in una serata all'insegna del romanticismo presso i Castelli Giulietta e Romeo, dove l'amore eterno di due dei più famosi innamorati della letteratura diventa l'ambientazione perfetta per una cena indimenticabile. Lasciati trasportare dalla magia di questo luogo simbolo dell'amore, mentre in tavola si celebra la passione e la tradizione culinaria del territorio con un menù esclusivo.

Menù

Calice di benvenuto con stuzzichino per iniziare la serata con un brindisi all'amore.

Antipasto: Crema di gamberi e pollo servita in una delicata cupola di sfoglia, un inizio sofisticato e gustoso.

Primo Piatto: Ravioli carminei, ripieni di radicchio di Treviso e ricotta, bagnati in una salsa di Amarone con gocce di zucca, un piatto che fonde sapori locali e innovazione.

Secondo Piatto: Sella di vitello tartufata alla fiamma, accompagnata da patate nocciola e carciofo alla ponentina, per un secondo di carne ricco e aromatico.

Dessert: Tartella al cioccolato bianco con lamponi e amaretti, un finale dolce che incanta il palato.

Caffè accompagnato da cannolo e frittella di mela, per concludere con una nota tradizionale.

Bevande: Acqua e vini selezionati per accompagnare al meglio ogni portata.

Il costo della serata è di 60 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria. Contatta il Ristorante Castello al numero 0444 1792115, Marco al 3479723896 (anche Whatsapp).

Ristorante Castelli Giulietta e Romeo Via Castelli 4 Martiri n. 4, 36075 Montecchio Maggiore, per celebrare l'amore in uno dei luoghi più romantici.