Cena romantica alla Casa dei Gelsi

Lunedì 14 FEBBRAIO 2022, nel giorno di San Valentino, la Casa dei Gelsi accende l'amore!

Una cena di passione, emozione, romanticismo e complicità.

A due passi dalla bellissima città di Bassano del Grappa, una cena dedicata a tutte le coppie innamorate.

L'occasione perfetta per festeggiare l'amore in coppia o in compagnia, gustando le specialità dell'esclusivo menu pensato per l'occasione.

Live della serata FRANCESCO CAPODACQUA

Una location elegante che si trasformerà nel vostro nido d'amore, per una cena indimenticabile, all'insegna del romanticismo.

???? ?? ??? ?????????

Aperitivo servito con tartare di salmone in salsa di soia accompagnato da cocktail “forbidden fruit”

***

Capesante, mandorle e lime

***

Risotto al prosecco con calamari, gamberi e zafferano

***

Rinfrescante

***

Salmone al forno con mandorle e pure di piselli

***

Crema al mascarpone, frutta fresca e crumble

***

Vini in abbinamento

Euro 45,00

Per chi non potesse mangiare qualche piatto tra quelli sopra elencati, a causa di allergie o intolleranze, saranno proposti dei piatti alternativi



???? ? ????????????

348 8819606 / 348 2258978 /

340 6037669

· Le serate si svolgeranno nel pieno rispetto dell’ultima normativa anti-covid.

· Non è consentito ballare e creare assembramenti



Casa dei Gelsi via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 a Cusinati di Rosà.