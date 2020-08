Cena, passeggiata al tramonto, racconti davanti il fuoco a Malga Serona

Una serata con cena in malga, passeggiata al tramonto in luoghi splendidi, racconti attorno al fuoco.

Malga Serona, tra le montagne dell’Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni, si trova in un punto panoramico con un'emozionante visuale sulla pianura Padana.

In questo contesto così rigenerante, gli ingredienti per una magica serata in Montagna saranno:

La serata inizia alle 19,30 con cena in malga.

Il menù con genuini prodotti tipici: – Zuppa del Giorno – Tagliere Misto con salumi e formaggi – Dolce – Caffè – Bevande incluse

Passeggiata al tramonto:

Dopo la cena in Malga partiamo per una passeggiata a piedi di circa un’ora, dove i colori del tramonto ci accompagnano tra i boschi di faggio e di abete ed i pascoli prealpini. Esplorando questo ambiente, accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica, vediamo segni di presenza degli animali, sentiamo profumi balsamici ed aromatici di montagna e vediamo le tracce che il passaggio dell’uomo ha lasciato in questo territorio.



Racconti attorno al fuoco:

Dopo il calare del sole, mentre si accendono le luci della pianura, torniamo a Malga Serona dove ci disporremo attorno al fuoco, in questo luogo dove il tempo sembra essersi fermato per ascoltare racconti delle nostre montagne, che dall’osservazione della Natura che ci circonda fanno viaggiare la nostra fantasia per vivere un’emozionante serata in compagnia!



LUOGO DI RITROVO: ore 19.30 a Malga Serona – Giro delle Malghe di Caltrano VI – https://goo.gl/maps/6ySwrwcXaSjB9nnr5



PER ULTERIORI INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com

EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON MALGA SERONA – https://www.malgaserona.it/

DIFFICOLTÀ DELLA PASSEGGIATA: assegnamo una difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 150 m, non sono presenti tratti esposti. Il percorso è breve.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi (si cammina tra i pascoli e il terreno può essere in parte disconnesso), vestiario adatto al clima montano (dopo il tramonto le temperature si abbassano), copertina.

COSTO: 30€ per gli adulti e 20€ per i ragazzi sotto i 15 anni : cena tipica a Malga Serona, escursione guidata con Asiago Guide e racconti attorno al fuoco con tisana.

La montagna racconta…a Malga Serona

venerdì dalle ore 19:30 alle 22:30

MALGA Serona

Organizzato da Asiago Guide

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

Tutte le sere verranno trattate diverse tematiche.