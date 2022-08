Cena elegante per single a villa Bonin

L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single, con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Serata tra single a Villa Bonin, venerdì 23 settembre 2022.

Come funziona?

Cena di fine estate per conoscere single nella tua città. La location è moderna e trendy, una serata di chiacchere, musica e nuove conoscenze e convivialità. Nella prima parte ci sarà la cena e presentazioni e poi pronti a scatenarsi nel dopo cena con della buona musica!

L'animatrice Selene sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio.

Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.