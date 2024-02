Cena di carnevale in agriturismo

Prezzo non disponibile

L'Agriturismo Al Contadino, situato in località di Colzè di Montegalda, invita tutti a una serata speciale sabato 10 febbraio alle ore 20:00. Immerso nel verde della campagna vicentina, l'agriturismo è rinomato per la sua cucina autentica e l'atmosfera accogliente, ideale per chi cerca un'esperienza culinaria genuina e di qualità.

Menu

La serata si aprirà con un ricco antipasto di affettati accompagnati da gnocco fritto e sott'oli, seguito da un primo piatto di fettuccine al radicchio e salsiccia. Il momento clou della cena sarà lo spiedo misto, un assortimento di pollo, costine, coppa e salsiccia, servito con polenta fritta, patate al forno e verdura cotta. Per concludere in dolcezza, gli ospiti potranno deliziarsi con frittelle e crostoli, il tutto accompagnato da vino, acqua e caffè.

Il prezzo per la serata è di 30,00€ a persona, un'offerta per chi desidera assaporare i piatti della tradizione in un contesto rurale e suggestivo.

La serata sarà ulteriormente arricchita dall'animazione di Stefania, che con la sua energia e simpatia garantirà momenti di allegria e intrattenimento per tutti i presenti.

Per partecipare a questa serata è consigliata la prenotazione contattando l'agriturismo al numero 0444634169.

Agriturismo Al Contadino Colzè di Montegalda, Via Ceroni