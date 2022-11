Cena del bollito con DJs al Qubò

Prezzo non disponibile

Venerdì 4 novembre 2022 al Qubò di Costabissara è in programma una cena speciale a base di bollito.

"La nonna è sempre la nonna, ma il bollito non è sempre il bollito, soprattutto quando noi decidiamo di farci una serata dedicata

Finalmente potrai gustare questo piatto della tradizione senza dover rispondere alle domande “e il fidanzatino?”, “quando ti laurei?”, “ma il lavoro?”...potrai farlo accompagnandolo alla nostra proposta di vini e cocktail per poi scatenerti con Foña Dj e Riki Costa Dj." Così presentano la serata gli organizzatori.

CENA DEL BOLLITO!

VENERDÌ 4/11/2022 dalle ore 20:00 alle 02:00

Qubò Via Meucci 44, Costabissara (VI)