Cena degustazione di pasta artigianale abbinata a vini scelti

Continua la stagione di appuntamenti presso Il Pastificio Vicenza! Sabato 24 Ottobre sarà ospite la cantina Iomazzucato, che presenterà i suoi fantastici vini e Il Pastificio li valorizzerà con un menù preparato ad hoc per l'occasione.

Alle ore 20.00 verrà presentata l'azienda e i metodi di lavorazione dei vini direttamente dai produttori stessi, per poi passare alla cena, consigliamo dunque agli interessati di arrivare per quell'ora.

Ad ogni portata sarà accompagnata da un vino in abbinamento.

La cena e la degustazione saranno esclusivamente su prenotazione.

MENU

entree a sorpresa

vino in abbinamento

spumante LA CUVÈE -Selezione Querinissima – Brut 2019

Lasagnetta al forno, zucca, aglio nero, nocciole tostate e stagionato di vacca

vino in abbinamento

VESPAIOLO SUPERIORE BREGANZE DOC 2017

Bigoli alle erbe, porcini e ragù del cortile

vino in abbinamento

SYRAH IGT VENETO 2015

Tortelli al cinghiale, crema di carote arrosto

vino in abbinamento

LAND IGT VENETO ROSSO 2016

Prezzo menù 25€

con abbinamento vini 35€

acqua e caffè inclusi

A fine serata sarà possibile acquistare i vini dell'azienda.

Il pastificio è il luogo dove riscoprire i sapori del territorio, con la garanzia di ricevere solo prodotti autentici, di altissima qualità e selezionati scrupolosamente.

Acqua, uova e farina sono gli unici ingredienti necessari a creare la pasta della nostra tradizione. Un prodotto semplice, preparato con cura e metodo, seguendo le migliori tecniche di lavorazione e ricercando sempre freschezza, genuinità e naturalezza.



LA PASTA

"Ispirandoci alle diversità della nostra terra, abbiamo voluto offrire varie tipologie di pasta per accontentare tutti i gusti. Così, chi ama sperimentare, avrà la possibilità di scoprire nuovi sapori e combinazioni di ingredienti ogni giorno.

Tutta la nostra pasta viene realizzata senza aggiunta di conservanti, ottenendo un prodotto in grado di mantenere inalterate le qualità organolettiche delle materie prime che lo compongono."

Pasta lunga:

- Bigoli

- Spaghetti alla chitarra

- Tagliatelle

Pasta corta:

- Penne

- Fusilli

- Mezze maniche

- Paccheri

- Maccheroncini

- Caserecce

Pasta ripiena:

- Tortellini

- Ravioli

Pasta fatta a mano:

- Orecchiette

- Farfalle

- Gnocchi

- Cavatelli

Pasta colorata:

- Agli spinaci

- Al pomodoro

- Alla barbabietola

- Alle erbe

- Allo zafferano

- Al nero di seppia

TUTTE LE NOSTRE FARINE

• Semola di grano duro e semola integrale

• Farina integrale e semi-integrale

• Farina di grano tenero

• Farina di farro

• Farina di canapa

• Farina al Kamut

Pasta week

Da Lunedi 19 a Sabato 24 -20% di sconto su tutta la pasta acquistata presso il laboratorio.

Per Venerdi 23 sconto del 20% sui piatti di pasta consumati al ristorante durante il servizio serale

Sabato 24 serata degustazione, ad ogni coppia di partecipanti in regalo una confezione di pasta fresca.

Il Pastificio Vicenza, Via Cengio, 50 - Vicenza - tel. 0444 322873