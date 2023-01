Cena degustazione con il Ranpussolo alla Trattoria Sabrina

Prezzo non disponibile

Villaga è il paese dei Colli Berici che ne fatto la sua bandiera, al punto da dedicargli una De.Co. si tratta del ranpussolo erba spontanea che si trova in questo periodo.

A Villaga sono molto orgogliosi di questa verdura, che cresce spesso selvatica. Strano destino, quello del raperonzolo, nome latino Campanula rapunculus L., celebre grazie alla protagonista di una favola, e non sicuramente per merito della croccantezza della sua radice che nel gusto ricorda molto la dolcezza della noce e della nocciola.

Si tratta probabilmente dell’erba spontanea più pregiata che esista in Italia, di sicuro nel Veneto, viste le cifre a cui viene venduta. Al tempo stesso però è anche una delle meno conosciute, soltanto in poche zone del vicentino ci sono appassionati estimatori.

Il “rampusolo”, o ranpussolo come viene chiamato nel Vicentino, cresce fino ad 800-1.000 metri di altezza, e già d’inverno la sua bianca radice è sviluppata nel terreno, talvolta piccola e tonda, quando fa più fatica ad affondare, altrimenti - se la terra è tenera - più lunga e affusolata, (ed è difficile da trovare) e i Colli Berici sono il suo habitat naturale. Le radici assorbono i sali dal terreno ricco di rocce e minerali così ha più gusto e croccantezza.

TRATTORIA SABRINA RANPUSSOLO E DINTORNI

VENERDI 27/01/2023

MENU

ANTIPASTO

Muffin salato al Ranpussolo con cuore di Vezzena filante accompagnato

da una maionese agrodolce al recioto di Soave cotechino, mousse di patate e Ranpussoli in crosta reale

PRIMI PIATTI

Risotto ai Ranpussoli

Strozzapreti all’ uovo con pesto di Ranpussolo fresco e guanciale croccante

SECONDI PIATTI

Salame nostrano ai ferri

Tagliata di manzo ai Ranpussoli

Contorni

Insalatina di Ranpussoli al lardo e aceto

Contorni misti di stagione

DESSERT

Plumcake alla farina di castagne con Ranpussoli e gocce di cioccolato

Crema diplomatica

Caffè con degustazione di Grappa È

Il tutto accompagnato dai vini dell’ Az. Agr. PIOVENE PORTO GODI

Prezzo della serata 50,00 euro a persona.

Per info e prenotazioni tel. 0444886030 oppure trattoriasabrina@hotmail.it

TRATTORIA SABRINA

Via Verdi, 10 Villaga