Cena degli Sconosciuti, giropizza per single in cerca di amicizia

Una cena che può far nascere l'amore o una bella amicizia. La Cena degli Sconosciuti è un'esperienza di socializzazione, dove, inaspettatamente, in soli 5 minuti, si può finire per conversare amichevolmente con tutti i commensali, come se si fossero conosciuti da sempre. Questo evento, che si svolge in numerose città italiane, arriverà al Tourlè di Altavilla venerdì 8 marzo 2024 alle 21:00, offrendo l'opportunità di rompere il ghiaccio della solitudine e tessere nuove amicizie.

Senza segnaposto o regole stringenti, basta una prenotazione online e la volontà di interagire, per trascorrere una serata fuori dall'ordinario, socializzando e ampliando le proprie conoscenze, in un ambiente accogliente e senza pressioni.



Prezzo serata: Formula Giropizza 20,00 € (come da menù)

Il nuovo appuntamento ad Altavilla Vicentina si terrà Venerdì 8 Marzo 2024 ore 21,00

Presso: Tourlè Altavilla Vicentina: Via Olmo, 7/D - Altavilla Vicentina (VI)

Ideata da Roberto Dellanotte nel 2002, questa cena non è un semplice ritrovo per single o uno speed date, ma una serata all'insegna del divertimento e della socializzazione. La Cena degli Sconosciuti celebra la cultura italiana dell'ottima cucina e della convivialità, invitando i partecipanti a condividere questi piaceri anche in compagnia di nuove persone.

Ogni mese sono tantissime le persone che si siedono alle nostre tavolate per cenare il compagnia di sconosciuti, trovare nuove amicizie o la propria anima gemella.

Per prenotare il posto a cena è necessario compilare il modulo online https://www.lacenadeglisconosciuti.com/events/venerdi-8-marzo-2024-il-giropizza-degli-sconosciuti-dai-40-ai-60-anni-al-tourle-di-altavilla-vicentina/