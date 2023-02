Cena con delitto in maschera al Ristorante dai Gelosi

ll Ristorante Dai Gelosi, situato nella verde campagna di Quinto Vicentino, a pochi chilometri dal centro Palladiano di Vicenza, in una atmosfera di tranquillità ed eleganza propone per venerdì 17 febbraio 2023 una Cena con delitto in maschera.

Fondata nel 1975 da Rino Gelosi era una piccola trattoria e un luogo di incontro per la popolazione del paese. Dopo la morte di Rino la gestione passò nelle mani della moglie Cecilia e dei figli, e la piccola trattoria si incrementò con nuove sale e pietanze che ricercano costantemente la stagionalità dei cibi e delle verdure e che risaltano la tipicità dei prodotti locali.

EYES WIDE SHUT LA CENA CON DELITTO IN MASCHERA

Il menù

ANTIPASTO - A Buffet: Pizzette, olive all’ascolana, Sfogliatine ai formaggi e bacon, Crostini di baccalà mantecato. Al tavolo: Sfornato al radicchio, speck croccante e asiago dolce

PRIMO - Risotto ai funghi porcini

SECONDO - Filetto di maiale iberico in crosta di lardo di patanegra e pistacchio. Tagliata di manzo Aberdeen ai ferri alla rucola. Contorni di stagione

DOLCE - “polvere di stelle”

Acqua minerale, Caffè e grappa

VINI: Cabernet e Friulano, Verduzzo passito La Tunella (1 bottiglia di vino ogni 4 persone)

Telefono 339 1557682 0444 357438

Location Quinto Vicentino (VI)

Dove: DAI GELOSI Prezzo € 50

Quando: 17-02-2023