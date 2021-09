Cena Con Delitto alla Trattoria dalla Nella

Trattoria Dalla Nella, propone la famosissima Cena con Delitto, una serata per gli amanti del brivido, in cui durante la cena come in un vero giallo si prende parte alla scena del crimine e poi tramite gli indizi si riesce a risolvere il misterioso fatto.

Una serata di svago totale dove si viene coinvolti in uno strabiliante spettacolo, messo in scena durante la cena dagli attori. Una trama avvincente fino alla soluzione del mistero in cui si scopre il movente e l'assassino.

VENERDI' 1 OTTOBRE 2021 - dalle ore 20:30 Cena Con Delitto

MENU' della serata:

ANTIPASTO:

Tortino ai porcini con fonduta di Asiago e bocconcini croccanti di mais Marano

PRIMI PIATTI:

Fettuccine trafilate al bronzo spadellate con ragù del cortile

Tortelli di zucca profumati al tartufo

SECONDI PIATTI:

Rotolo di faraona ripieno al radicchio rosso, Guancette di maialino brasate al barolo con polenta e contorni abbinati

DOLCE:

Riccio alla frutta

Caffe

Vino

Acqua

Prezzi & Formule:

Cena + Spettacolo: 40 € a Persona tutto compreso

Bambino dai 4 ai 12 anni: 20€

Per info e prenotazioni:

3283098639 (Urbi et Otium) disponibile anche su whatsapp

Indirizzo:

Via Godeghe, 1, Monte di Malo, Vicenza

Biglietti

bit.ly/3zJpaIZ