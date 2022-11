Cena con delitto al Vecio Magasin

VENERDÌ 11 NOVEMBRE ritorna la “cena con delitto”. Un omaggio alla grande Jessica Fletcher, che verrà omaggiata con una serata speciale.

Siete pronti a trasformarvi in investigatori e scoprire il crimine di un bizzarro assassinio?

Allora prenotatevi sarà una cena interattiva, ricca di mistero ma soprattutto… divertente!

Dove?

All’agriturismo “Al vecio magazin” a Barbarano-Mossano, Via Cognola n. 20

Inizio serata: ORE 20.00

COSTO

Costo adulti: 25 euro cad.

Bambini dai 3 ai 10 anni: 18 euro cad.

Il prezzo comprende:

- Cena: Risotto con il tocai rosso, stinco di maiale con patate al forno, dolce, caffè, vino e acqua.

- Intrattenimento

- Organizzazione tecnica



Il prezzo non comprende

- Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.



Nota bene:

- Avvisiamo che per motivi organizzativi si potrà essere uniti nello stesso tavolo ad altri partecipanti

- L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

- L’evento per motivi di spazio è a numero chiuso, perciò con posti limitati!





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cliccando qui: https://forms.gle/45ipe9cDQfVPzyHR6



Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.