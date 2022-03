Cena con delitto al Ristorante Enrico VIII

Indirizzo non disponibile

Il Ristorante Enrico VIII è la perfetta location per una serata intrigante e misteriosa. Si trova a 180 metri di altitudine sulla dorsale dei Berici, fra Arcugnano e la frazione di Perarolo, in un punto particolarmente panoramico dei Colli Berici immerso nel verde. Nelle sale in stile Seicentesco si svolgerà la Cena con delitto.

SABATO 12/03/2022

Dalle ore 20:30 in poi

Ristorante Enrico VIII, propone la famosissima Cena con Delitto, una serata indimenticabile, in cui durante la cena si prende parte alla scena del crimine e alle indagini per risolvere il misterioso giallo.

Sei pronto a farti stupire dalla trama avvincente e a scoprire il movente e l'assassino?

Prezzi & Formule:

Cena + Spettacolo: 40 € a Persona tutto compreso!

MENU' della serata:

Aperitivi alcolici e analcolici alla frutta fresca con stuzzichini caldi e freddi

Risotto mantecato con zucca gialla di Fimon e formaggio Asiago

Crespella farcita di primavera con crema di tarassaco

Reale di vitello allo spiedo con polenta

Filettino di maialino tartufato in

camicia di sfoglia

Patate al forno

Radicchio di Treviso alla brace

Torta Mimosa

Caffè con distillati

Acqua oligominerale gasata e naturale

Cabernet e Pinot Bianco dei Colli Berici I.G.T. Cantine Soldà”

SONO DISPONIBILI TUTTE LE VARIAZIONI DI MENÙ INERENTI AD INTOLLERANZE E SCELTE ALIMENTARI

Prezzo Adulto:40 €, Bambino dai 4 ai 12 anni: 20€

Per info e prenotazioni:

328.30.98.639 (Urbi et Otium) disponibile anche su whatsapp

Ristorante Enrico VIII Via Spianzana, 20, Arcugnano VI