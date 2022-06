Cena benefica nella terrazza della Basilica Palladiana

Giovedì 30 giugno 2022 Run4Hope Italia onlus organizza una cena a scopo benefico per celebrare il successo della seconda edizione della Staffetta podistica nazionale Run4Hope Massigen 2022 a beneficio di Ail e con lo scopo di favorire lo sviluppo dei propri progetti.

L’evento si svolgerà proprio a Vicenza, nella location esclusiva della Terrazza della Basilica Palladiana, città dove è sorto e si è strutturato il progetto concepito per unire corsa e solidarietà su scala nazionale. Nel 2021 i runners italiani hanno donato oltre 60.000 euro per la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

La raccolta delle donazioni dei runners italiani 2022, ancora in corso di completamento, è destinata integralmente ad AIL. Run4Hope onlus ha infatti perseguito lo scopo di sostenere con fondi propri le spese organizzative delle varie staffette regionali sincrone, che si sono corse tra il 21 e il 29 maggio in tutte e venti le regioni italiane.

Gli interessati possono richiedere le informazioni sulla partecipazione a info@run4hope.it o contattando (orari ufficio) il numero 392.1110760.

L’ultima domenica di maggio si sono concluse le staffette podistiche regionali del progetto Run4Hope 2022 Massigen pro AIL, che si sono svolte in forma sincronica. In ogni angolo del territorio nazionale sport, solidarietà, partecipazione e ricerca scientifica si sono fusi in un evento unico nel suo genere, con lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica che AIL promuove per combattere leucemie, linfomi e mieloma. Ail che ha deciso di destinare la generosità dei podisti italiani anche ai progetti promossi a beneficio dei pazienti ucraini affetti da tumori del sangue accolti in Italia che saranno assistiti sul territorio italiano dalle varie sezioni provinciali.