Celo, celo, manca: in mostra la storia della nazionale italiana in figurine, ingresso gratuito

In mostra, dal 13 al 18 gennaio 2024 a Palazzo Cordellina a Vicenza, circa 500 figurine di varie edizioni, tra cui quelle Panini, della raccolta, composta da più di 4 mila album provenienti da diverse parti del mondo per un totale di 2,5 milioni di figurine, del collezionista di fama internazionale Gianni Bellini.

L'esposizione ripercorre la storia della Nazionale italiana, dalle vittorie più recenti fino a quelle dei Mondiali del 1982 e 2006 e degli Europei del 1968 e 2020. Non mancano gli altri piazzamenti di prestigio, come il secondo posto di Messico ‘70 e la “Partita del secolo” tra Italia e Germania, il Mondiale in Argentina ‘78, il terzo posto di Italia ‘90 e le “Notti magiche”, il secondo posto di Usa ‘94, il primo Mondiale in Nord America, nonché i due secondi posti agli Europei di Belgio-Olanda del 2000 e di Polonia-Ucraina 2012.

La mostra dedica inoltre un focus al calcio femminile, negli ultimi anni in crescita per tesseramenti, strutture e visibilità.

Gli album in esposizione sono corredati da didascalie relative a Paese di provenienza, editore e anno di pubblicazione.

Luogo di svolgimento: Palazzo Cordellina, Contra' Riale 12 Vicenza

Orario: Dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17. Sabato e domenica dalle 9 alle 17

Ingresso: libero

Organizzatore: Mostra promossa dall'assessorato allo sport, curata dal collezionista Gianni Bellini con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori (Aic) e il sostegno di gruppo Panini.