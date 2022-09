In Villa Caffo Navarrini, due giorni dedicati al mondo dei cavalli

Il maxi evento itinerante attraverso il Veneto, che elegge il cavallo ad alfiere della cultura, dopo le prime tappe in primavera a Villa Bassi, Villa Farsetti e Villa Pisani Bonetti si appresta a concludere il primo anno di vita con il doppio appuntamento a Villa Caffo Navarrini, in provincia di Vicenza, il week end 23-25 settembre e 1-2 ottobre. Concorsi ippici di salto ostacoli, A5* e B*, spettacoli di arte equestre e di stuntman, attività con pony ma anche eventi speciali dedicati a razze come il Cavallo Agricolo Italiano e il Purosangue Arabo. E ancora test e gite gratuite in E-Bike, convegni e appuntamenti dedicati ad arte e cultura. Presente Vittorio Sgarbi, patron del progetto.

Saranno oltre 300 i cavalli che si apprestano a varcare la soglia di Villa Caffo Navarrini di Rossano Veneto, per dare il via alle ultime due tappe di “Cavalli in Villa” che concluderanno il primo anno di vita della start up, promossa dalla Federazione Italia Sport Equestri (FISE) del Veneto, a fianco a numerosi partner istituzionali e privati.

Il cavallo, eletto dal progetto ad alfiere della cultura e sano promotore delle eccellenze di queste terre, sarà protagonista negli spazi della meravigliosa villa vicentina progettata dall’architetto bassanese Giovanni Miazzi – seguace del Palladio, del Serlio e del Vignola – nei week end 23-25 settembre e 1-2 ottobre 2022, e sarà fulcro di un ricchissimo carnet di iniziative e appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, che uniscono sport, natura e territorio a cultura, arte e spettacolo, con uno sguardo concreto alla solidarietà.

Per quanto riguarda lo sport e l’intrattenimento ogni giorno, di entrambi i week end, si terrà il concorso ippico di salto ostacoli, A5* e B*, nel campo gara allestito nel parco della villa, le cui tribune potranno accogliere tutto il pubblico in arrivo. Spettacoli di arte equestre, performance mozzafiato di stuntman a cavallo, ma anche dimostrazioni di come si lavora con questi affascinanti animali sui grandi set cinematografici, si alterneranno nelle pause del concorso e a chiusura delle diverse giornate. Farà il suo ingresso in villa, poi, il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAI TPR) che, grazie a numerose prove e spettacoli, mostrerà al pubblico la sua enorme versatilità, intelligenza e bontà. Per i più piccoli e per le famiglie ci saranno le attività quotidiane del Villaggio del Bambino, con il battesimo della sella sui pony, percorsi ludico-educativi in sella per conoscere il cavallo e concorsi di disegno dedicati alle scuole del territorio.

E ancora lezioni di biodiversità con l’Arma dei Carabinieri, test e gite gratuite in E-Bike fino a musiche a 432 MHZ con Paolo Zanarella, il noto “Pianista Fuori Posto”, che apparirà in luoghi inconsueti per allietare con le sue note uomini e animali, fino alla presenza delle auto d’epoca e di uno speciale concorso aperto al pubblico organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

Per quanto riguarda la cultura e l’arte, il critico Vittorio Sgarbi, patron di “Cavalli in villa” 2022, porterà il pubblico dentro le meraviglie artistiche delle ville venete e di Villa Caffo Navarrini, presentando uno dei suoi ultimi libri, fino a convegni a cura dell’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) e cene di beneficenza che, entrambi i sabati, sosterranno con i relativi proventi associazioni charity locali.

Sabato 1 e domenica 2 Ottobre 2022

Dall’intervento dell’artista veneto Saul Costa sul tema “L’artistico Destriero”, sabato alle 16.30, fino al convegno che inizierà alle 18 in villa (aperto al pubblico) moderato dal presidente del Salone d’Impresa Ferdinando Azzariti dal titolo “L'Importanza dei Corpi Intermedi per il Nord Est 2030: i Sistemi Territoriali Avanzati come drive changer”. Il docente universitario ne discuterà con Federico Capraro, Presidente ASCOM Treviso, con l’avvocato Luigi Garofolo, Presidente Fondazione CassaMarca e con Morena Martini, Sindaco di Rossano Veneto: guardando verso l’Agenda 2030 proposta dall'ONU per l'ambiente, i relatori si soffermeranno nel tratteggiare un percorso volto a un nuovo modello di sviluppo, verso la creazione di Sistemi Territoriali Avanzati.

Durante tutto il fine settimana il cavallo sarà come sempre protagonista indiscusso. Dal concorso ippico di salto ostacoli B*, unito ad altre dimostrazioni equestri a carattere promozionale e divulgativo, al Villaggio del Bambino, con il battesimo della sella per i più piccoli, fino alla possibilità di prenotare gratuitamente test e gite in E-Bike. E ancora spettacoli di arte equestre con il team artistico di Rudy Bellini e le performance di Franz Pagot, direttore artistico della tappa, che porterà in scena una battaglia a cavallo con armature e spade raccontando come si lavora con questi animali nei set dei grandi film, fino agli stuntman “Action Horses”, che terrano tutto il pubblico con il fiato sospeso nelle loro velocissime e adrenaliniche acrobazie a cavallo, e lo spettacolo del Circolo ippico “L’Isola” con Carlotta Agnoletto, portato lo scorso anno al Gran Galà di FieraCavalli, con 12 pony in libertà e i relativi 12 cavalieri-artisti.

Ospiti unici nell’ultima tappa di Cavalli in Villa i giganti Cavalli Agricoli Italiani da Tiro Pesante Rapido (CAI TPR) e l’associazione “Passione CAI TPR”, che porterà in mostra la versatilità e la bontà di questi enormi e affascinanti animali: dalla presentazione di razza, fino alla prova di addestramento del cavallo da terra e quella con i finimenti tradizionali agricoli. Vedremo questi maestosi cavalli trainare anche carrozze, mostrando la propria leggerezza e maneggevolezza, ed esibirsi in spettacoli di arte equestre in libertà, con la giovanissima artista equestre Michela Gazzola e i suoi CAI TPR Giara e Nikita, per stupire infine tutto il pubblico con i percorsi di Horse Agility dove gli enormi cavalli saranno portati da bambini. Presenti questo week end anche altre discipline equestri a titolo divulgativo: l’Horseball, l’equivalente della pallacanestro ma a cavallo, e il Polo.

Le numerose iniziative e incontri di rilievo delle ultime di due tappe di “Cavalli in Villa” saranno, arricchiti da una data extra, il week end 8-9 ottobre sempre a Villa Caffo Navarrini, dedicata alla prestigiosa Milan International Cup, con 80 cavalli Purosangue Arabi al via in sfilate di morfologia.