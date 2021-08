Castello in gusto, cena in cortile con i prodotti del territorio

Si accende dei sapori del territorio il Castello Inferiore di Marostica con una speciale cena nel cortile interno. È “Castello in gusto”, l’iniziativa di Associazione Pro Marostica, in programma venerdì 10 settembre (ore 20.00) e dedicata alle eccellenze gastronomiche della terra, alla scoperta del ricco patrimonio di sapori e delle produzioni locali. Sul tavolo formaggi, marmellate, pane, dolci e caffè a lavorazione artigianale, oltre a liquori, vino e distillati, derivati da prodotti del territorio.

La cena prevede una degustazione di nove formaggi selezionati da "Famiglia Gastaldello 1969”, durante la quale, Erasmo e Corrado Gastaldello guideranno i presenti in un percorso di maggiore consapevolezza verso il meraviglioso patrimonio caseario internazionale. I formaggi saranno accompagnati dalle prestigiose "Marmellate di Rosi" e dai pani prodotti dell'azienda agricola “Kranebet Pròat” di Crosara di Marostica. La cultura locale, legata alla natura e al mondo selvatico, si esprime quindi in questo connubio tra i prestigiosi fermentati, i lievitati con grani antichi e i composti creati con varietà di frutta dei nostri nonni.

Le selezioni saranno abbinate ai vini dalla cantina Ca' Biasi, prodotti sui terreni di origine vulcanica dell’area D.O.C. di Breganze. Il tutto sarà deliziato dalla Ciliegia di Marostica I.G.P. sotto forma di dolci e liquori di Pasticceria Pigato e agriturismo Corte Ciliegia. E per finire ... il caffè di Prospero Alpini de La Casa del Caffè - Marosticana Caffè e il rasentin di Distilleria Poli.

“Come associazione nella nuova gestione del Castello Inferiore con l’inaugurazione del bookshop abbiamo puntato molto sulla promozione dei prodotti locali, gastronomici ed artigianali – spiega il presidente di Pro Marostica Simone Bucco – Questa iniziativa si inserisce in questo percorso di valorizzazione delle realtà che contribuiscono a rendere attrattivo il nostro territorio, producendo all’insegna della tradizione ma anche con una forte carica innovativa, prodotti unici e di qualità. Assieme alle aziende agricole e alle imprese, poi ci sono straordinari negozi e botteghe che con la loro storia professionale e familiare rendono Marostica un luogo molto speciale. Castello in gusto è un omaggio a questi protagonisti, oltre che un modo per diffondere e promuovere la conoscenza enogastronomica del nostro territorio in un contesto di rara bellezza come il Castello”.

I tavoli saranno curati con i fiori di Floricoltura Tres e la particolare illuminazione di Idealux. È prevista anche la musica dal vivo con il trio “La Vie en Rose”.

Ai partecipanti è offerta una visita esclusiva alle sale del Castello Inferiore.

Il costo della serata è di € 40,00 (pagamento al momento della prenotazione).

Info e prenotazioni: Ufficio Associazione Pro Marostica.

Numero limitato di posti disponibili.

Per l’accesso è richiesto il Green Pass.



