Castello DiVino, il Festival delle Cantine alla Rocca di Arzignano

Due eccellenze del territorio in un'unica manifestazione. Il vino e le bontà enogastronomiche nella splendida cornice del Castello di Arzignano per un weekend che ha come protagonista il vino. Il Castello DiVino è la prima edizione di un festival tutto arzignanese che propone i migliori vini delle nostre aziende vitivinicole, un'area food e un contesto storico paesaggistico unico come la rocca di Castello.

In caso di maltempo, le iniziative saranno ospitate all’interno, nelle stanze del Castello Medioevale!

IL CASTELLO DIVINO

4-5 Maggio 2024

14:00-23:00

Il festival delle cantine

Castello di Arzignano

Il Castello di Arzignano ospita un Festival dedicato al mondo vino e non solo!