Castello DiVino alla Rocca di Arzignano

Due eccellenze del territorio in un'unica manifestazione. Il vino e le bontà enogastronomiche nella splendida cornice del Castello di Arzignano per un weekend che ha come protagonista il vino. Il Castello DiVino è la prima edizione di un festival tutto arzignanese che propone i migliori vini delle nostre aziende vitivinicole, un'area food e un contesto storico paesaggistico unico come la rocca di Castello.

IL CASTELLO DIVINO

13-14 Maggio 2023

10:00-22:00

Castello di Arzignano

Il Castello di Arzignano ospita per la prima volta un Festival dedicato al mondo vino e non solo!

Acquistando il calice al costo di €10 avrete diritto a 5 gettoni con i quali potrete degustare i vini a vostra scelta tra quelli delle cantine presenti nell’area espositiva

E se non vi basteranno potrete poi acquistare altri gettoni!

Sarà possibile inoltre degustare la birra di un birrificio agricolo.

L’AREA FOOD sarà a cura dell'azienda “Forme e sapori - salumi e formaggi” di Arzignano (VI)

Orari e programma

* Sabato 13 maggio dalle 10:00 alle 22:00

* Domenica 14 maggio dalle 10.00 alle 22.00

____

ELENCO AZIENDE ESPOSITRICI

* Cantina Ermilani -Arzignano

* Le Dal Ben Wine - Montorso Vic.no

* Le Pignole - Brendola

* Azienda Vitivinicola Tirapelle Nicola - Terrossa di Roncà

* Azienda Agricola Sandro De Bruno - Montecchia di Crosara

* Sordato Vini - Montebello Vic.no

* Tenuta Maule - Montebello Vic.no* Cantine Vitevis - Montecchio Maggiore

* Cantina Vivallis - Rovereto

* Sant'Osvaldo Beer - Birra Agricola



IL CASTELLO DIVINO

13-14 Maggio 2023

10:00-22:00

Castello di Arzignano

È parte del progetto del gruppo Sagra di Castello di Arzignano che punta alla rinascita e alla valorizzazione del Borgo e della Rocca di Castello di Arzignano.