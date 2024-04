Il castello delle meraviglie: il magico mondo di Alice al castello di Thiene

il “Castello delle Meraviglie: il Magico Mondo di Alice”, un percorso interattivo si svolgerà sabato 20 e domenica 21 aprile nell'incantevole Castello di Thiene!

Nel parco del Castello di Thiene una magica esperienza interattiva dedicata ad una delle fiabe più belle di sempre con tanti giochi, laboratori e attività insieme ai personaggi del meraviglioso mondo di Alice delle Meraviglie!

In un mondo Lontano lontano, vivono creature fantastiche e meravigliose. Nel Paese delle Meraviglie c’è sempre tanto da fare e da preparare: il Bianconiglio, con la sua diligenza e preoccupazione costante sta preparando il non-compleanno del Cappellaio Matto. Ma il cappellaio Matto non si trova! Vicino al suo cappello, è stata trovata una carta di cuori…c’è solo una persona al mondo che potrebbe andare in giro con delle carte, ed è proprio la Regina di cuori, che ha giurato di voler distruggere Alice e tutti i suoi amici!

Sarà Alice, insieme ai suoi amici a salvare la situazione e riuscire a festeggiare il Non-Compleanno.

Tra musiche, danze e tante attività, la giornata volerà in un battibaleno.

Venite a salvare il Cappellaio e tutto il Paese delle Meraviglie!



– Il percorso è strutturato per i bimbi, ma adatto per un pubblico da 0 mesi a 100 anni: per tutti coloro che hanno voglia di abbandonare ogni pensiero ed entrare in un mondo magico

– I bambini al di sotto dei 12 anni non potranno entrare da soli, ma devono esser sempre accompagnati: viene richiesto l’ingresso di almeno una persona adulta ogni 5 bambini

– Il percorso è fattibile sia con carrozzine/passeggini per bimbi piccoli che per disabili

– Sono ammessi cani, purché siano al guinzaglio e non siano cani molto “chiacchieroni”

Date: 20 e 21 aprile 2024

Orari di ingresso percorso: Sabato 20 aprile: 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18,00. Domenica 21 aprile: 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

Costo ticket:

Biglietto adulti: (> 11 anni): 12€

Biglietto baby : (2-11 anni): 10€

Gratis < 2 anni



Il Ticket comprende:

– Ingresso al percorso

– Show

– Un laboratorio per i bimbi

– Visita delle Sale del Castello in autonomia a conclusione del percorso