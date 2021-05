Castegnero: covoli, grotte ed erbe velenose

Passeggiata tra i covoli più famosi del versante orientale dei Berici, il Monte Castellaro, lezione teorico pratica sulle piante velenose.

Una facile e panoramica escursione ci guiderà sopra Castegnero: ci dirigeremo al Covolo Rampante, al Covolo delle Nicchie, al Covolo Murato Grande, al Covolo dei Covoletti, al Covolo Picinin e al Covolo del Pilastro, per poi arrivare sino al Monte Castellaro; torneremo poi verso Castegnero per un ampio sentiero di campagna che attraversa vigneti ed uliveti. Durante tutto il percorso cercheremo di capire quali sono le piante spontanee velenose e quelle edibili/medicinali che saranno presenti in questo periodo dell’anno. L’escursione sarà inoltre spunto per scoprire la formazione dei Monti Berici e delle loro affascinanti grotte.

Domenica 23 maggio

Ritrovo: ore 8.45 presso la Chiesa di Castegnero (VI) – Inizio escursione: ore 9.00 – Fine escursione: ore 12.30.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 maggio o salvo esaurimento posti.

Durata: 3 ore – Lunghezza: 6,5 km – Dislivello+: 280 metri – Difficoltà: facile – Guida: LAURA TORRESIN, guida naturalistica –

Costo: € 7 tesserati Aquaemotion – € 10 non tesserati Aquaemotion – Info e prenotazioni: info@aquaemotion.org

Note:

– Bambini fino a 6 anni gratis

– La quota comprende l’organizzazione, guida ed accompagnatori, kit energetico

– La quota non comprende trasporto, parcheggio o quanto non specificato in “la quota comprende”

– Si raccomanda di indossare delle calzature e un abbigliamento/equipaggiamento idoneo al trekking (no scarpe da ginnastica), alla stagione e alle condizioni meteo della giornata

– Dog friendly (con guinzaglio)

– Il programma potrà subire delle variazioni in caso di necessità

– In caso di condizioni meteo avverse l’escursione è rinviata a data da destinarsi – Protocolli anti-Covid: è obbligatorio portare con sé mascherina (da indossare all’occorrenza) e gel igienizzante. Si raccomanda di mantenere in cammino la distanza di almeno 2 mt.