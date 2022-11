Caseificio Castellan: 'Impariamo a fare', mercatino e dimostrazioni pratiche con degustazione finale

Sabato 3 dicembre 2022 dalle 15:00 alle 19:00, nelle sale del Caseificio Castellan Urbano a Rosà (Vicenza) si svolgerà il tradizionale evento natalizio del Punto Vendita Castellan. Al classico mercatino dei produttori (caseifici, salumifici, vignaioli, maestri cioccolatieri, ecc. che faranno conoscere e degustare le proprie eccellenze gastronomiche) quest’anno si affiancheranno esperienze culturali attive: abili cuochi e maestri artigiani insegneranno “a fare”, con dimostrazioni pratiche e degustazione finale. Le dimostrazioni saranno

ripetute ogni 30 minuti e non è necessaria la prenotazione.

Presenza d’eccezione la chef Anna Maria Pellegrino: cuoca, maestra di cucina e food writer, ospite fissa e

autrice a GEO (Rai3), porterà nuove idee e preparerà una ricetta in esclusiva per le feste di fine anno.

Durante il pomeriggio sarà presentato in anteprima e distribuito in omaggio il nuovo numero natalizio del

magazine Castellan.

L’ingresso è gratuito.

IMPARIAMO A FARE

sabato 3 dicembre dalle 15:00 alle 19:00

Caseificio Castellan Urbano

via Giotto, 24 a Rosà (Vicenza)