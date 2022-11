Cascate del Silan & eremo di San Bovo, escursione sulle colline di bassano del grappa

Questa piacevole escursione porterà a scoprire un angolo di pace sito fra due contrade di Bassano Del Grappa: San Michele e Valrovina.

Ci si addentrerà nella valle del Silan, un vivace torrente che nel tempo ha scavato la roccia formando delle belle cascate.

Si percorre il corso d’acqua fino alla sua sorgente, tra castagni secolari e interessanti affioramenti rocciosi, calcaldo un’antica via di transumanza che un tempo faceva da collegamento tra la pianura e i pascoli dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Il nostro percorso toccherà anche l'Eremo di San Bovo, antico oratorio immerso nel bosco affacciato sulla valle del Brenta.

ESCURSIONE SULLE COLLINE DI BASSANO DEL GRAPPA

QUANDO: domenica 18 dicembre 2022

Ore 9:30

Ritrovo presso la chiesa di S. Michele Arcangelo in Angarano (link Maps: https://maps.app.goo.gl/Eok8TXRg2R97jVLdA)

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 270 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

tel. 348 8630711

In fase di prenotazione si prega di comunicare il numero di partecipanti fornendo, per ogni adulto, i dati per la fatturazione:

- nome e cognome

- codice fiscale



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)