Cartigliano in Scena: concerti, spettacoli, degustazioni

Indirizzo non disponibile

Dal 23 giugno al 2 luglio, a Villa Morosini Cappello fra tributi e magiche coreografie Gran finale con l’Omaggio a Morricone dei maestri Diego Basso e Andrea Griminelli con Orchestra. Un ricco calendario di eventi tra concerti, spettacoli di danza, degustazioni e un appuntamento dedicato all’imprenditoria, tutti ospitati nel parco della splendida dimora patrizia veneziana, esempio unico della storia dell’architettura veneta.

Inaugurazione all’insegna della musica giovedì 23 giugno alle 21.30 con il concerto del cantautore Massimo Priviero. Accompagnato dalla sua band, darà vita a un live elettrico che metterà in dialogo il rock di ispirazione angloamericana - nel 1990 Little Steven, chitarrista di Springsteen, collaborò con Priviero all’album “Nessuna resa mai” - con il lirismo della scuola cantautorale italiana.

Venerdì 24 giugno alle 21.30 sarà il turno della compagnia I Funamboli & Friends con i danzatori dell’Opera National de Paris impegnati in “Petite Pièces”: antologia di danza, musica, poesia ed emozione, ideata dal coreografo Fabio Crestale. Sul palco musicisti e danzatori chiamati a unire con umorismo e poesia la danza classica a quella contemporanea. Gli artisti daranno vita a una recita nella quale il pianoforte potrà trasformarsi in una barra da ballo e l’arciere del violinista in una bacchetta magica.

Triplice appuntamento sabato 25 giugno con l’imprenditoria, il connubio tra whisky e sigari e la danza. Si inizia al mattino con un momento istituzionale che premierà le imprese artigiane iscritte da più di cinquant’anni al mandamento bassanese di Confartigianato.

Si proseguirà nel tardo pomeriggio con un evento all’insegna della divulgazione e della degustazione. Niente palcoscenico né quinte, ma le suggestive cucine di Villa Capello dove Whisky e sigari, in un appuntamento intitolato “Connubio di vizi”, solleticheranno il palato e l’olfatto di estimatori e neofiti. Dario Cerantola, ideatore del Whisky revolution Festival ed esperto del settore, presenterà una selezione dei migliori distillati presenti sul mercato. Agli “Amici del nostrano del Brenta” il compito di illustrare la storia secolare della pianta del tabacco Nostrano del Brenta e della lavorazione, interamente fatta amano, degli storici sigari. I presenti avranno modo di vivere un viaggio tra tradizioni, cultura, eleganza e relax, accompagnati dalle note del pianoforte suonato da Francesco Trento. Chiusura di giornata sui passi delle emozioni evocate dalla danza. Alle 21.30 “Hinterland Dance Theatre”, compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Fernando Pasquini, porterà in scena “Time - The connection”. Dedicato allo scorrere del tempo e alle connessioni tra passato, presente e futuro, lo spettacolo rappresenterà un’alternanza tra momenti di pace, di scontro, di scontro, di linearità e di rottura.

Domenica 26 giugno le sonorità del trio Seed, gruppo bassanese post-rock nato nel 2017, e di Joe Shamano risuoneranno in due diversi concerti nel parco di Villa Cappello. Francesco “Trumpet” Trento, Diego “Fiesta” Fietta ed Edoardo Lettera eseguiranno un repertorio post-rock, mentre “Electro Trip” di Joe Shamano sarà un viaggio in nuove sonorità con l’inserimento di pedal steel guitar e moog.

Mercoledì 29 giugno alle 21.30 i “BlueSingers and Orchestra” di Bassano del Grappa, con le coreografie della Scuola di danza Tersicore di Cartigliano, daranno vita a “Hearts of earth”, antologia di musiche pop, rock e da musical con coro, solisti e orchestra, suggestive luci di scena.

Giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio grandi emozioni con tribute band di rilevanza nazionale che omaggiano con assoluta fedeltà e qualità Vasco Rossi e i Pink Floyd, miti del rock italiano e mondiale. Giovedì 30 alle 21.30 dà il via al week-end finale della rassegna la Diapason Band. Il gruppo veronese guidato da Alessandro “Poppa” Pozzato, noto ai fan di tutta Italia per la grande somiglianza vocale e fisica al rocker modenese, proporrà tutto il suo repertorio con i più famosi successi del rocker di Zocca.

Unica per scenografie, filmati ed effetti speciali l’atteso concerto dei Wit Matrix in calendario venerdì 1 luglio alle 21.30 con “Pink Floyd Tribute”. La capacità di ricreare il sound, le atmosfere e le scene del celebre gruppo britannico ha permesso a questa band di varcare le frontiere portando il proprio talento e mietendo riconoscimenti anche oltre i confini italiani, suonando davanti a decine di migliaia di spettatori.

Grande chiusura della rassegna sabato 2 luglio alle 21.30 con l’emozionante “Omaggio a Ennio Morricone”. Il Maestro Diego Basso, il celebre flautista Andrea Griminelli e i 75 elementi del Coro e dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana faranno risuonare nel parco di Villa Cappello le note dell’indimenticabile compositore che con le sue colonne sonore ha scritto la storia del cinema.

“Cartigliano in scena” è promosso dal Comune di Cartigliano in collaborazione con DuePunti Eventi e con il patrocinio della Provincia di Vicenza e della Regione del Veneto.

L’ingresso agli eventi è gratuito, tranne che per gli spettacoli del 24 giugno “Petite Pièces” e del 2 luglio “Omaggio a Morricone”.