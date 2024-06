Carpanè in festa: specialità polenta e sciosi e costata sue bronze

Sono numerose le manifestazioni che la Valbrenta propone nel periodo estivo, alcune legate a feste tradizionali, altre nate in epoca più recente ma non meno ricche di spunti, con la tradizionale sagra dei SS. Pietro e Paolo (a partire dal 28 Giugno) a Carpanè, 400mq di copertura per garantire la festa anche in caso di maltempo e ricco stand gastronomico.

Lo stand gastronomico sarà aperto sabato sera e domenica a pranzo e cena, offrendo specialità come costata sue bronze, polenta e sciosi, un piatto della tradizione antica ora riscoperto come prelibatezza.

Programma

Venerdì 28 Giugno 2024 - Ore 19:00: Aperitivo in riva e serata in allegria con birra, spritz e molto altro. Il tutto accompagnato dai DJ set di Alberto e Filippo DJ.

Sabato 29 Giugno 2024

Ore 10:00: Santa Messa solenne in onore dei SS. Pietro e Paolo.

Ore 19:00: Apertura dello stand gastronomico con specialità di polenta e sciosci e costata alla griglia.

Ore 21:00: Musica con "Faccia da Max" (tributo Max Pezzali e 883).

Domenica 30 Giugno 2024

Ore 07:00: Colazione a base di trippe.

Ore 12:00: Apertura dello stand gastronomico.

Ore 14:00: Torneo di freccette.

Ore 19:00: Apertura dello stand gastronomico con specialità di polenta e sciosci e costata alla griglia.

Ore 21:00: Musica con il "Duo di Cuori".

Ore 22:30: Estrazione della tombola (montepremi di 1200 euro), a seguire spettacolo pirotecnico.