Cosa direbbe di questi ultimi anni Pier Paolo Pasolini, se fosse ancora vivo? Che giudizio darebbe degli eventi che, dall’inizio del nuovo secolo, hanno scandito il nostro vivere quotidiano? Direbbe che aveva predetto tutto, che nelle sue poesie e nei suoi scritti già profetizzava gran parte di quello che negli ultimi venti anni è accaduto. Il nostro più grande poeta civile - come lo definì Moravia - non era un veggente: la sua vastissima cultura, la sua straordinaria capacità di analisi e la sua - maledetta - sensibilità gli hanno permesso di vedere oltre. Da queste sue indiscusse qualità sono nate centinaia di poesie che, da “La nuova gioventù” fino al quarto volume di “Bestemmia” (che raggruppa le poesie disperse, non raccolte sotto un titolo), ci danno non solo un panorama della società italiana postbellica ma anche un quadro sociale profeticamente attuale.

DOMENICA 6/11/2022 ALLE ORE 17:00

Caro Pier Paolo, non sai quanto ci manchi...

Villa Cerchiari

in collaborazione col Conservatorio “A: Pedrollo” di Vicenza

Antonino Varvarà, indirizzerà una lettera a Pier Paolo Pasolini, durante la quale interpreterà alcune intense poesie dell’Autore, per ripercorrere i più significativi momenti della sua frenetica vita di Poeta e i cambiamenti della nostra società, così come il nostro Autore li ha vissuti e come li ha predetti. Sarà accompagnato al violoncello da Rolando Moro. In scena anche un'installazione di Alessandra Ursoleo ispirata alle poesie del Poeta.

L’ingresso è libero. Si consiglia la prenotazione sul sito https://ilprofumodicarta.it/, cliccando alla voce Registrati nel riquadro dell’evento scelto.

link eventbrite: https://pdc-pierpaolopasolini.eventbrite.it



ANTONINO VARVARÀ

Ha frequentato la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, studiando con Anna Laura Messeri, Marco Sciaccaluga, Eros Pagni, Giorgio Gallione, Gian Maria Volonté.

E’ stato Direttore Artistico del Teatro Aurora di Venezia Marghera e Regista e Drammaturgo della Compagnia Questa Nave di Venezia.

Come regista e drammaturgo ha vinto nel 1991 il Premio “Differenti Sensazioni” con lo spettacolo Città d’acqua; e nel 2010 il Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro per la ventennale attività registica con la Compagnia “Questa Nave”.

La Biennale Teatro di Venezia, diretta da Maurizio Scaparro, ha coprodotto e ospitato tre sue regie: Orlando Furioso ovvero la Fine del Mondo (2006), Il padre di famiglia (2007) e Mare Mio (2008).

Ha insegnato Recitazione presso la Scuola di Teatro Foyer di Venezia ed è stato docente di Dizione e Lettura all’Accademia Teatrale Veneta di Venezia - Ente di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione Veneto; e di Lettura alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.

Ha collaborato col Prof. Luciano Canepari, docente di Fonetica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, alla stesura del “Manuale di pronuncia dell’italiano standard” (Edizione Zanichelli).

Ha condotto Corsi di Teatro e di Analisi dello Spettacolo presso molti Istituti scolastici di Venezia e della provincia.

Ha condotto Corsi di Lettura Espressiva per la Biblioteca Civica Bertoliana, per la Biblioteca Civica di Arzignano, per la Biblioteca di Torri di Quartesolo e la Biblioteca di Brendola. E Corsi di Impostazione della Voce, Dizione e Lettura Espressiva presso il Liceo “Fogazzaro” e il Liceo “Canova” di Vicenza, come aggiornamento per gli insegnanti.

Conduce Corsi di Lettura Espressiva, Dizione e Impostazione della Voce privatamente.

Come lettore ha collaborato, a Venezia, con la Biblioteca Nazionale Marciana, con l’Ateneo Veneto e con l’Università Ca’ Foscari; a Vicenza, col Festival di Poesia Poetry, con la Società Dante Alighieri, con la Casa Editrice Neri Pozza, con l’Associazione Pigafetta 500 e con l’Accademia Olimpica-Teatro Olimpico. Per quest’ultimo Ente ha ideato e realizzato il Progetto "...”in loco d’ogne luce muto”, lettura interpretata di 15 Canti dell’Inferno in cinque prestigiosi luoghi del Capoluogo berico, realizzata in occasione delle Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

ALESSANDRA URSOLEO

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Verona con una tesi sulla Computer Art, si è abilitata in Discipline Pittoriche all’Accademia di Belle Arti di Venezia con una tesi sull’elaborazione digitale dell’immagine nella didattica laboratoriale per gli studenti dei licei artistici.

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Cognizione e della Formazione all’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi sul Digital Storytelling nella formazione dei docenti.

Per undici anni è stata responsabile del Dipartimento di Videografica della Stazione Radiotelevisiva dell’Esercito Americano American Forces Network South presso la Caserma Ederle di Vicenza, dedicandosi primariamente alla Computer Grafica e alla Videoproduzione di spot e videoclip, e vincendo dieci premi nella Categoria “Television Graphics Production” della competizione internazionale di videoproduzione “Keith L. Ware Award”, promossa dal Dipartimento dell’Esercito Americano.

E’ stata docente di Elaborazione Digitale dell’Immagine all’Accademia di Belle Arti di Verona; e docente esperto nelle Tecnologie Grafiche e Informatiche Evolute e di Comunicazione Visiva presso l’I.S.S. “Bartolomeo Montagna” di Vicenza (ASL).

Nel 1995 ha vinto il Terzo Premio nella Categoria Multimedialità al Concorso Nazionale “Premio Leonardo 2000” promosso dall’IBM.

Attualmente è docente di Discipline Grafiche e Pittoriche presso l’I.S.S. “Boscardin” di Vicenza.

ROLANDO MORO

Ha iniziato lo studio del Violoncello a 6 anni con Giancarlo Trimboli. Successivamente si è iscritto al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, studiando dapprima con il M. Luca Fiorentini e in seguito col M. Walter Vestidello, con il quale nel 2019 consegue brillantemente il Diploma di Vecchio Ordinamento. Conclude il percorso di quartetto col massimo dei voti e la lode, e si unisce fino al 2020 all’ensemble barocco/rinascimentale “Gloria Mundi”, vincitore del premio “Adriatic Lng 2019” presso il conservatorio di Rovigo nella categoria “Musica d’insieme per strumenti antichi”.

Nell’ estate del 2020, avvicinatosi alla viola da gamba sotto la guida del maestro Paolo Zuccheri, approfondisce lo studio degli strumenti barocchi sotto la guida di Antonio Fantinuoli e Luca Taccardi, da cui è selezionato per una borsa di studio riservata agli studenti con peculiari doti tecniche e artistiche.

Iscrittosi al biennio di Violoncello Barocco al conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, studia sotto la guida di Bettina Hoffmann, con cui continua ufficiosamente anche lo studio della viola da gamba, e di Francesco Galligioni, affiancando inoltre lo studio del Canto Rinascimentale e Barocco dapprima con Gemma Bertagnolli e in seguito con Marco Scavazza.

Durante il percorso accademico di II livello affronta un Erasmus semestrale presso la Hochschule Für Musik Und Theater di Lipsia sotto la guida di Jan Freiheit.

Nell’ estate del 2021 si perfeziona sullo strumento e in varie formazioni cameristiche tramite corsi e masterclass con Jean-Marie Quint e Gaetano Nasillo, presso i Festival Musicali di Chianciano Terme e di Urbino Musica Antica.

Nel maggio 2022 collabora con Orchestra e Coro Palladio, sotto la direzione di Enrico Zanovello.

Dal 2016 frequenta i corsi di perfezionamento della Fondazione “S. Cecilia” di Portogruaro, tenuti dal M. Damiano Scarpa.

Fa parte dal 2020 del “Chroma Baroque Ensemble”.