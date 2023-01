Carnevale di Lonigo: sfilata e frittelle

Ritorna a Lonigo il Carnevale Leoniceno con la bellissima sfilata di maschere e carri allegorici da piazza XXV Aprile a piazza IV Novembre, le esibizioni musicali-folcloristiche dei gruppi partecipanti e l'animazione con giochi per bambini. Il ritrovo è fissato in piazza XXV Aprile con la formazione dei gruppi per la sfilata: il corpo bandistico con le majorettes, i carri mascherati, il corteo di grandi e piccini in maschera. Il percorso della sfilata di Carnevale sarà: piazza XXV Aprile, via Dalmazia, Parco Ippodromo, via Roma, via Q. Rossi, vicolo Pisani, piazza Garibaldi e piazza IV Novembre.

A partire dalle ore 11 fino al termine della manifestazione sarà aperto lo stand gastronomico della Pro Loco con le frittelle, bibite e vin brulè.

PROGRAMMA

sfilata carri allegorici,

corpo bandistico e majorettes,

gruppi vari di maschere

esibizioni musicali e folcloristiche,

giochi e animazioni varie - piazza Garibaldi

stand gastronomico con le favolose frittelle

Domenica 12 febbraio 2023

