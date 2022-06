TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 16 luglio dalle 19 alle 2 è in programma il "Carnevale Estate" a Malo dietro il "Deroma" in via Pasubio 17 con una festa in maschera per la quinta tappa del tour estivo "Roba da Matti" in collaborazione con la Pro Loco di Malo. Ricco il programma musicale della serata: apertura con il gruppo "Donkey Genius" (alternative indie rock, british rock e new wave) e a seguire dj set con Andrea Beat, "Happy Delirium Music", Kris T e Daniele Dalla. Ingresso completamente gratuito. Infoline: 334.6589608 Matteo - 333.4195777 Ricky - 348.4742386 Marco.

