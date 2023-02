Carnevale di Zanè, sfilata e stand della pro loco

Indirizzo non disponibile

In Piazzale Roma a Zanè, domenica 19 febbraio, appuntamento con il CARNEVALE! Baby dance, giochi per bambini, sfilata di mascherine per le vie del centro, spettacolo di ballo, spettacolo di fuoco.

Crostoli e cioccolata calda offerti dalla Pro Loco. Stand con arrosticini, patate fritte, frittelle, te caldo, vin brulè e prosecco.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 26 febbraio.