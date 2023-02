Carnevale di Vicenza, spettacoli in centro, il cuore della festa a Campo Marzo

Sabato 18 febbraio 2023, dalle 14 alle 19, grande festa in città per il Carnevale di Vicenza organizzato in centro storico e a Campo Marzo dagli assessorati alle attività produttive, al turismo e alla cultura del Comune di Vicenza con Confcommercio Vicenza e Theama Teatro.

Il cuore della festa sarà a Campo Marzo dove nell'esedra alle 15 si potrà ballare con il Dj Set con Dj Andryx e l'animazione degli speaker di Bellla e Monella. Seguirà alle 16.30 lo spettacolo musicale dei LOS LOCOS con l'organizzazione e il coordinamento generale di Top Agency music.

Ma non mancheranno iniziative anche in centro storico. Dalle 15 alle 19 i gruppi Dr. Clown Vicenza e Circo Pirata daranno vita a spettacoli itineranti in piazza dei Signori, piazza Biade, piazza delle Erbe, corso Fogazzaro e piazza Matteotti (a cura di Confcommercio Vicenza).

Alle 14 la grande festa inizierà con spettacoli ed esibizioni itineranti, da piazza Matteotti e corso Palladio fino a viale Roma e Campo Marzo. A far divertire grandi e bambini fino alle 18 ci saranno giocolieri, clown, musicisti, cantastorie, maghi, maschere, figuranti e acrobati e le scenografiche bolle giganti (a cura di Theama Teatro).

Programma 18 febbraio 2023

Alle 14 arriva nell'esedra di Campo Marzo Marta Pistocchi con Sviolinate a suon di violino, ukulele, tiptap, campanelli e poi canzoni e comicità.

Alle 15 in corso Palladio si esibirà Dario Zisa nello spettacolo Arriva il conte Von Toc che vedrò che vedrà i clown come protagonisti tra giocoleria e magia.

Sempre alle 15 ma tra Campo Marzo e viale Roma arriva Maki con i suoi trampoli.

Nelle piazze del centro storico e in corso Palladio alle 15.30 si esibirà Josefito in uno Street clown show itinerante mentre Sonia porterà le sue bolle giganti.

Infine in piazza Matteotti alle 16 ci sarà JeanStell con il suo Minicirco con giochi per bambini.

Negli ultimi giorni di Carnevale saranno a disposizione anche due mostre mercato: in piazza Castello il 17, 18 e 19 febbraio "Carnevale, cultura e tradizioni" a cura dell'associazione Il Tritone e in piazza San Lorenzo il 18 e 19 febbraio "I Colori del Carnevale" con l'associazione Pandora.

Per consentire lo svolgimento del Carnevale, il 18 febbraio viale Roma sarà chiuso dal piazzale della Stazione al park Verdi dalle 14.30 alle 19.

In occasione di festeggiamenti come il Carnevale è vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l’ambiente circostante, come previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza.

"Il periodo di Carnevale è un’altra occasione che ci permette di accogliere vicentini e turisti nel nostro centro storico e c’è dunque la volontà di contribuire, come negozi e pubblici esercizi, all’atmosfera di festa che caratterizza queste giornate - dichiara Claudio Perini vice presidente sezione 1 centro storico Confcommercio Vicenza - . Come Confcommercio, la nostra scelta quest’anno è di privilegiare gli spettacoli itineranti, invitando dunque i cittadini e chi visiterà Vicenza nei prossimi giorni, a spostarsi tra le vie e le piazze così da vivere un’esperienza completa della nostra città: dunque non solo piazza dei Signori – dove ci sarà stabile “Dottor Clown” - ma anche le vicine piazza Biade e piazza Erbe, e poi piazza Matteotti e corso Fogazzaro saranno coinvolte dalle iniziative. Come commercianti ci inseriamo in un più ampio programma, pensato e coordinato dall’Amministrazione Comunale che ringrazio, in grado di far apprezzare ancor più la classica passeggiata in centro storico, tra le vetrine dei negozi, i locali con i tavolini all’aperto e la splendida scenografia della nostra città".